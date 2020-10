Afsløring af kunst i Nykøbing må vente

NYKØBING:- Tirsdag den 27. oktober skulle Inge og Asger Mathiassens Mindefonds kunstgave til Morsø Kommune afsløres tre steder i Nykøbing. Med henvisning til skærpelse af forsamlingsregler ønsker arrangørerne ikke at risikere at medvirke til smittespredning, selv om afsløringerne er udendørs. Derfor aflyses afsløringerne - men de gennemføres på et senere tidspunkt.

Sådan skriver galleriejer og tidligere chefkonsulent ved Morsø Kommune, Niels Otto Degn, i en hastemail til offentligheden. Forinden nåede NORDJYSKE at melde ud, at de tre skulpturer, skænket af Inge og Asger Mathiasens Mindefond, ville blive afsløret af Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen tirsdag eftermiddag.

De tre små kunstværket må beholde presenningen på en uvis tid endnu på deres respektive lokationer ved Mågevej, på hjørnet af Soelbergsvej og Østergade og ved Holmen. Eller muligvis vente med at blive monteret på de betonsokler, kommunens driftsafdeling har fået støbt.