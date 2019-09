Alarm 112: Kvinde sad fast mellem sæderne i en Toyota Aygo

NYKØBING MORS: Meldingen lørdag klokken 18.02 om et færdselsuheld på Bakkevænget i Nykøbing Mors fik Midt- og Vestjylland til at sende en patrulje afsted, men noget fik alligevel vagtcentralen til at studse.

- Vi syntes, meldingen så lidt mærkelig ud, fortæller vagtchef Henrik Nielsen.

For alarmen kom flere gange, og da beskrivelsen af færdselsuheldet blev, at en kvinde var faldet ned mellem bagsædet og forsædet i en bil og ikke kunne komme ud, blev patruljen omdirigeret.

Derfor endte indsatsen med ikke at inkludere politiets deltagelse, men alarmen sendte til gengæld Nordjyllands Beredskab i Nykøbing Mors på arbejde.

Og det viste sig vitterlig ikke at være en politiopgave.

For fremme i Nykøbing Mors kunne indsatsleder Claus Sejer fra Nordjyllands Beredskab konstatere, at der rigtigt nok sad en kvinde fast mellem forsædet og bagsædet i en Toyota Aygo.

- En ældre dame skulle ud af bilen. Hun fik sandsynligvis overbalance, så hun gled ned mellem sæderne, og tre andre personer, hendes mand og et andet ægtepar, forsøgte at få hende ud af bilen. Men det kunne de ikke, konstaterer indsatslederen.

Derfor ringede de 112. Foruden beredskabet kom efterfølgende en ambulance til stedet, og de gav kvinden noget smertestillende. Hun havde nemlig fået smerter efter at have ligget mellem sæderne.

Det tog cirka tre kvarter at få kvinden ud af bilen.

- Hun lå helt klemt fast mellem sæderne, fortæller indsatslederen.

Den ældre kvinde kom ud ved hjælp af skub og løft af beredskabets folk fra begge sider på bagsædet, og da hun havde smerter i benene, blev hun efterfølgende kørt til tjek på sygehuset i Thisted.

.