Aldi slog dørene op på ny adresse

NYKØBING: Slagtilbud og konkurrencer havde her til morgen lokket omkring 30 morgenfriske morsingboer hen på Broen, hvor Aldi slog dørene op til en ny og større butik med facade i røde mursten og sort træ.

Indendørs ventede også smagsprøver og gratis blomster.

- Sikke en flot indgang, og hvor er her god plads, lød nogle af reaktionerne.

Butikschef Christian Skou Nielsen stod i indgangen og tog personligt imod hver enkelt kunde.

Blandt de morgenfriske var Isabella Jacobsen, der havde taget turen fra Øster Assels.

- Jeg var nysgerrig efter at se butikken, så det er derfor, at jeg er taget herind. Nu vil jeg se, om der er nogle tilbud, som frister, smilede hun ved montren med bake-off brød.

Ved indgangen stod butikschef Christian Skou Nielsen og tog imod kunderne. Han var også butikschef i forretningen på Støberivej og glæder sig nu over de ekstra kvadratmeter.

- Kunderne skal gerne have en særlig oplevelse, når de køber ind her, sagde butikschefen, der sammen med de 20 ansatte havde haft travlt i dagene op til åbningen.

Isabella Jacobsen var nysgerrig efter at se den nye Aldi butik og havde derfor taget turen fra Øster Assels.

Åbningen af Aldi på Broen, hvor der er beboelse ovenpå butikken, har været længe undervejs. Byggeplanerne startede for ca. fire år siden.

Bygherre er Kristian Højsleth, der ejer ejendomsfirmaet Viben Mors. Selskabet udlejer butikslokalet til Aldi. Det lokale entreprenørfirma Erling Jensen A/ S har stået for byggeprocessen.

Foto: Peter Mørk

Byggeriet har kostet mellem 15 og 16 mio. kr., mens arkitekturen er vendt med Morsø Kommune.

Den nybyggede Aldi er på 1200 kvadratmeter og dermed 350 ditto større end forgængeren på Støberivej.

De ekstra kvadratmeter betyder, at Aldi får plads til et bredere sortiment af varer, herunder et større økologisk udvalg.

Foto: Peter Mørk