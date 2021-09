Algesuppe i Klosterbugten

NYKØBING:I den varme eftersommer ser Klosterbugten i Nykøbing ikke just frisk ud og indbyder næppe til de former for vandsport, som der er planer og faciliteter til. En tyk suppe har fyldt det inderste af fjordbugten og gjort vandet grønt.

- Det er trådalger. De er ikke giftige eller skadelige for mennesker, men kan være svære at slippe af med. Når de dør, kan der opstå lugtgener fra rådne plantedele, siger Jacob Bruun, der er projektleder for natur og vådområder i Morsø Kommune, Teknik & Miljø.

Et grønt tæppe

Trådalger kaldes på engelsk blanketweed, altså tæppealger. De har lange tråde, der fletter sig sammen og vikler sig ind i andre planter. Og de trives både i saltvand og ferskvand.

- Vi har set dem mange steder på Mors i denne sommer, i søer, vandløb, damme og bugter. Varmen og mængden af næringsstoffer har givet trådalgerne gode vækstvilkår. Når der er særligt mange i Klosterfjorden, skyldes det formentlig en koncentration af næringsstoffer, og at vandet derinde ikke er særlig salt, siger Jacob Bruun.

Trådalger fletter sig sammen og omkring andre plantedele.

Grib ikke karpen

Der findes miljøvenlige midler til at slå trådalger ihjel, men disse er dimensioneret til havedamme og små søer. Her vil man i øvrigt også kunne udsætte karper, som æder grønalger. Men det er ikke realistiske løsninger i fjorden.

- Vi må nok leve med dem, til de er væk. Det er ikke en kommunal opgave at fjerne trådalger, siger Jacob Bruun.