Alle har en plads på banen: Parasport styrker selvtillid og selvværd

Udstyr er en forudsætning for mange aktiviteter, og Midtmors Elhockey som mange andre ting at 520.000 kroner til at anskaffe de otte specialbyggede kørestole samt udstyr til banen, der alt sammen er forudsætningen for spillet. Og aktiviteten skal vokse - håber er, at der om et par år er så mange flere børn på banen, at der skal anskaffes flere elhockeystole.