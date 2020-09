Alle politikere med i budgetforlig på Mors

NYKØBING:Der var hvid røg til morgenkaffen fredag i Limfjordsteatrets mangekantede hus på Limfjordsvej i Nykøbing. Her havde Morsø Kommunalbestyrelse og kommunens topledelse siden torsdag morgen været samlet til budgetseminar, og efter hvad NORDJYSKE erfarer, bar anstrengelserne frugt.

Der er indgået forlig om kommunens budget for 2021 og de tre følgende overslagsår. Samtlige partier er med i forliget.

- Det vil jeg hverken be- eller afkræfte. Kun sige, at vi indbyder til pressemøde mandag klokken 12. Her deltager alle partiers gruppeformænd, og vi sender en pressemeddelelse ud, der er klausuleret til udsendelse på det tidspunkt. Mere vil jeg ikke sige før mødet, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Seminaret var afsluttet

Han bekræftede dog, at selskabet var brudt op og havde forladt Limfjordsteatret sidst på formiddagen fredag. På pressemødet mandag deltager, foruden borgmesteren og kommunaldirektør Rikke Würtz, Hanne Haldrup fra Venstre, Tore Müller, Socialdemokratiet, Meiner Nørgaard, Dansk Folkeparti, Ellen Philipsen Dahl, Demokratisk Balance, Jette Jepsen, Radikale Venstre og Viggo Vangsgaard, Socialistisk Folkeparti.

Efter hvad NORDJYSKE erfarer, forløb forhandlingerne stille og roligt. Opgaven med at få enderne til at mødes blev alt andet lige gjort lettere af, at Indenrigs- og Socialministeriet onsdag meddelte Morsø Kommune, at den får 16 millioner kroner i særtilskud for næste år og desuden et lånetilsagn på ni mio. kr.