Alle vil stemme for: Plejecenter lukkes, og maden bliver dyrere

MORS:Vejerslev Ældrecenter skal lukke som plejecenter. Det er en konsekvens af den aftale om næste års budget, som samtlige partier i kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune står bag. Alt i alt rummer budgetforliget besparelser for cirka 40 millioner kroner.

Det bliver i høj grad social- og ældreområdet, der kommer til at holde for. Lukningen af Vejerslev Ældrecenter forventes at give en årlig besparelse på 11,5 millioner kroner. Andre 4,45 millioner kroner skal findes på den hjælp, der ydes til borgere i eget hjem, ligesom der skal findes 2,5 millioner kroner på handicap- og psykiatriområdet. Mange af de borgere, der bor på øens plejecentre, kommer til at skulle betale mere for maden, hvilket vil indbringe kommunen 2,5 millioner kroner ekstra.

Men også børnene kommer til at mærke, at Morsø Kommune er udfordret på økonomien. Folkeskolerne får pålagt en rammebesparelser på 3,5 millioner kroner, og minimumsnormeringer på daginstitutioner vil blive indfaset langsommere end først planlagt.

Budgetaftalen blev indgået på det budgetseminar, der blev afholdt torsdag-fredag i sidste uge, men detaljerne har været klausuleret indtil tirsdag klokken 13 af hensyn til de berørte parter, der skulle orienteres om beslutningerne.

- Det gør ondt

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) siger om forliget:

- Jeg er rigtig, rigtig glad for, at det er 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der står bag, for det her, det gør jo ondt. Det gør ondt på mig og det gør ondt på rigtig mange morsingboer, at vi skal igennem en sådan sparerunde. Og så vil jeg gerne gentage, at jeg synes simpelthen, det er urimeligt, at vi ikke kan få de samme økonomiske muligheder, så vi kan tilbyde en gennemsnitlig velfærd.

Borgmesteren henviser her til, at Morsø Kommune har fået et eksternt firma til at foretage en analyse, der viser en voldsom skævhed i statens udligningsmodel. Hvis kommunen skal kunne levere et velfærdsniveau, der svarer til landsgennemsnittet, ville det kræve en tilførsel på hele 139 millioner kroner ekstra via udligningssystemet. Det var derfor det beløb, kommunen søgte i særtilskud. Man fik 40 millioner kroner, hvilket dog også er mere end de 16 millioner, kommunen har fået i år.

- 40 millioner kroner i særtilskud er rigtig mange penge, men at vi skal ud og skrabe 40 millioner kroner ud af vores i forvejen beskedne budget, det er en voldsom opgave at lægge på os. Jeg synes ikke, det er fair, fastslår Hans Ejner Bertelsen og fortsætter:

- Men det er det, vi er i, og derfor har det været nødvendigt at kigge på det potentialekatalog over mulige besparelser, som forvaltningen og direktionen har udarbejdet. Da vi fik potentialekataloget på de 40 millioner kroner, så havde jeg da en forhåbning og en forventning om, at vi kunne have tilladt os at sortere mere fra. Det har vi ikke kunnet.

- Det her, det gør ondt, erkender borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune. Arkivfoto: Claus Søndberg

Pladser i overskud

Morsø Kommune sendte mandag et brev ud til beboere og pårørende tilknyttet Vejerslev Ældrecenter med en orientering om beslutningen. Her inviteres til et fælles informations- og dialogmøde på ældrecentret torsdag aften.

Selv om selve beslutningen om at lukke et ældrecenter blev taget i forbindelse med indgåelse af budgetforliget i sidste uge, så har der været arbejdet med planerne i socialudvalget siden foråret, og medarbejdernes hoved-MED-udvalg har også været inddraget i processen, oplyser Henning Sørensen (V), formand for udvalget for social, sundhed og beskæftigelse. Han glæder sig i den forbindelse over, at der har været enighed i udvalget om, hvilken vej man skulle gå.

- Jeg kunne allerede sidste år se, at vi begyndte at have ledige pladser på plejecentrene, og det har vi været nødt til at reagere på. Lige nu har vi 25 ledige plejehjemspladser i kommunen. Det er noget mærkeligt noget, for går du tre år tilbage, da vi begyndte at projektere Duelund (det ny plejecenter i Nykøbing, red.), da havde vi en venteliste på 28-30 stykker. Men det er vendt, siger udvalgsformanden.

Måske oldekolle

At det lige bliver Vejerslev Ældrecenter, der skal lukke, til trods for at centrets tidligere demensafsnit netop er renoveret, skyldes ifølge Henning Sørensen, at der ikke er ret mange, der efterspørger en plads på stedet.

- Samtidig er Vils et stærkt område, der virkelig er liv i, og jeg ikke i tvivl om, at borgerne vil gribe muligheden for at være med til at finde en ny anvendelse af bygningerne på en måde, der tilfører området noget. Måske et oldekolle eller seniorbofællesskab, siger han.

I budgetaftalen er afsat 250.000 kroner til en udviklingsplan for fremtidig brug af bygningerne.

Der er ikke sat tidspunkt på lukningen.

- Det skal ske så hurtigt som muligt, og man vil arbejde på at få alle medarbejdere genansat andre steder, siger udvalgsformanden.

Budgetaftale 2023 for Morsø Kommune En enig kommunalbestyrelse indgik 2. september et forlig om Morsø Kommunes budget for 2023. Budgettet omfatter driftsudgifter på cirka 1,6 milliarder kroner, og der er vedtaget besparelser for knap 39,5 millioner kroner. Besparelserne omfatter blandt andet: En lukning af Vejerslev Ældrecenter, 11.520.000 kroner Færre ydelser til borgere i eget hjem, 4.450.000 kroner Lukning af seks stuer på Morsø Afklaringscenter, 3.200.000 kroner Højere kostpriser for plejehjemsbeboere, 2.500.000 kroner Besparelse på handicapområdet, 1.500.000 kroner Besparelse på psykiatriområdet, 1.000.000 kroner Højere kostpriser på Morsø Bosteder, 700.000 kroner Rammebesparelse på folkeskoleområdet, 3.500.000 kroner Langsommere indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner, 1.366.000 kroner Nedlæggelse af et antal tidlige og sene busruter, 1.333.000 kroner Det er desuden besluttet at sælge Monas Hus. VIS MERE

Henning Sørensen er godt klar over, at borgerne i Vils og omegn vil være kede af lukningen af det lokale plejecenter.

- En anden ting, som jeg tror, vil give uro, og det kan jeg såmænd godt forstå, det er den besparelse på 2,5 millioner kroner, der handler om kostpakker. I øjeblikket er egenbetalingen for kost på de enkelte plejecentre ikke den samme. Der er faktisk ret stor forskel på prisen. Fremover bliver det den samme pris på alle plejecentre, og det bliver den dyreste pris, der lægger niveauet, så det vil der da være nogle, der kommer til at kunne mærke, siger han og tilføjer:

- Vi bliver nødt til at sige, at de serviceydelser, vi giver, det er jo til de svage, og ja, du får ikke mig til at sige, at det her går ikke ud over de svage, for det gør det. Det er dem, der får vores ydelser, og derfor er det også dem, der kommer til at mærke det. Men vi ligger stadig rimeligt højt i forhold til andre kommuner. Vi fastholder for eksempel rengøring hver anden uge og beholder klippekortordningen.

Små glæder

I en pressemeddelelse, som Morsø Kommune har udsendt, udtaler gruppeformændene for hvert enkelt parti i kommunalbestyrelsen sig om budgetaftalen, og her er den gennemgående melding, at det har været svært at finde de nødvendige besparelser, men at man er glad for forvaltningens grundige forarbejde og for at være nået til enighed.

Flere finder også positive ting at fremhæve. Jens Dahlgaard (S) og Ellen Philipsen Dahl (DB) nævner for eksempel, at der bliver bedre toiletforhold ved Østerstrand, og Meiner Nørgaard (DF) glæder sig over, at Morsø Kommune stadig tilbyder gratis buskørsel til alle, selv om det har været nødvendigt at reducere i antallet af afgange.