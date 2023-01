Alt gik tabt i flammerne: Henning samlede på veteranmotorcykler og biler i 46 år

MORS:Det var en unik samling af veteranmotorcykler, knallerter, scootere og biler, der natten til fredag gik op i røg i forbindelse med en brand på Langtoften nær Sundby på Mors.

Det fortæller Henning Andersen, der har samlet køretøjerne siden 1976.

- Jeg er uddannet pladesmed, og har altid godt kunne lide at makke med biler, motorcykler og den slags, siger Henning Andersen, der chokeret måtte se på, mens hans hobbyværksted brændte ned.

Han opdagede selv branden, der opstod i en el-scooter, som stod til opladning i en mellembygning.

Scooteren han selv bruger, fordi han er lam i benene efter en ulykke.

- Da jeg kom ud, sprang en 11 kilos gasflaske i luften, og fløj op som en raket. Der var masser af ild, så jeg tænkte kun på at komme væk hurtigst muligt, så jeg ikke blev ramt, fortæller han.

Henning Andersen har flere el-scootere, da han er lam. Natten til fredag opstod der brand, og ifølge Henning Andersen opstod branden omkring en scooter, der stod til opladning. Foto: Bo Lehm

Da brandfolk og politifolk kom frem, blev Henning Andersen tilbudt at komme på hotel eller sidde i en af brandbilerne.

- Jeg valgt at sidde i en brandbil. Jeg håbede, at de kunne slukke ilden, men det gik stærkt og brændte ret voldsomt, siger han.

Henning Andersen kan ikke gå og sidder derfor i sin bil, der ikke blev flammernes bytte. Det gjorde seks andre biler og over 40 motorcykler, knallerter og scootere. Foto: Bo Lehm

Prøvede med frimærker

Samlingen på mere end 40 motorcykler, knallerter og scootere og seks biler er samlet igennem 46 år. Nu er alt gået tabt.

- Det findes ikke mere. Det kan ikke bare købes igen. Alle var veteraner, som jeg har selv havde fundet, siger Henning Andersen, der ikke kan forklare, hvorfor det lige er motorcykler, biler og andre køretøjer, han har samlet på.

- Jeg har prøvet med frimærker, men det sagde mig ikke noget. Det blev bare motorcykler, scootere, knallerter og biler, der var spændende for mig, siger han - og understreger, at det er en hobby.

- Jeg har ikke solgt biler. Jeg har samlet, og jeg har set det som min pensionsopsparing, lyder det fra 62-årige Henning Andersen.

Hvor meget motorcyklerne og de øvrige køretøjer er værd, ved Henning Andersen ikke, men han forventer et stort hak i sin pensionsopsparing.

- Jeg havde den størst mulige forsikring, man kan have, når det er en hobby. Men lige nu ved jeg ikke, om det rækker, siger han.

Foto: Bo Lehm

Kan ikke gøres op i penge

Hvad der skal ske nu, ved Henning Andersen ikke.

- Jeg skal jo have undersøgt noget med forsikringen. Men uanset hvad, så kan samlingen ikke gøres op i penge, siger han.

Branden blev opdaget lidt over midnat natten til fredag.

Selvom brandfolk fra både Nykøbing og Thisted hurtigt nåede frem til ejendommen, kunne de ikke stille noget op i forhold til hobbyværkstedet, der udbrændte. Men det lykkedes at redde stuehuset.

Branden var slukket ved seks-tiden fredag morgen, hvor to mand blev på stedet for at efterslukke og holde brandvagt.

Galleri - Tryk og se alle billederne.