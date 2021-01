Alternativt kulturmøde: Gå en tur med en kunstner

HELE LANDET: Mere end 30 gåture med kunstnere og kulturpersonligheder er en del af et nyt format, som Kulturmødet Mors sætter i gang fra 24. april til 2. maj.

Et digitalt samtaleprogram gik for første gang i luften med Kulturmødet i 2020, og til foråret skal det landsdækkende projekt Tankegang sætte tankerne i bevægelse i hele Danmark.

Det oplyser Kulturmødet Mors i en pressemeddelelse.

Kulturmødet inviterer med Tankegang danskerne med på kulturelle gåture i hele landet, og kunstnerne og kulturpersonlighederne har hver især udvalgt en rute i et landskab eller en by, der betyder noget for dem. Hver gåtur har et tema, som skal give inspiration til den fælles samtale undervejs.

- Det er med kunsten og kulturen, vi bliver klogere på verden og henter samtalestof, der løfter os nye steder hen. Der er samtidig ikke noget som en god gåtur, der kan give luft til nye refleksioner. Med projektet sætter vi kroppen og tankerne i bevægelse på en anderledes måde. Her kan du møde kunstnerne helt tæt på og blive inspireret til andre samtaler med dine venner eller mennesker, du endnu ikke har mødt, siger Trine Bang, direktør for Kulturmødet, i pressemeddelelsen.

Et nærværende møde

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Kulturmødet oplever stor interesse fra kunstnere og kulturpersonligheder for at være med. Forfatter og instruktør Hassan Preisler har eksempelvis en forkærlighed til forfatteren Hans Kirk og bogen ”Fiskerne”. Derfor tager Hassan Preisler til Gjøl for at fortælle om, hvorfor netop den bog giver mening for ham.

Publikum kan blandt andet også møde forfatter Dy Plambeck i skovene ved Kirkelte, forfatter Jens Blendstrup i Korsør Lystskov, musiker Marie Koldkjær Højlund i Aarhus, instruktør Sargun Oshana i København og digter Knud Sørensen på Mors.

Kulturmødet har præsenteret en lang række kunstnersamtaler, når mere end 30.000 gæster hvert år mødes på Mors, og det er tanken, at det nærværende møde mellem publikum og kunstnere til foråret skal ud i andre omgivelser, hvor den traditionelle scene er nedbrudt, og samtalen foregår til fods.

- I 2020 blev vi tvunget til at tænke nyt og lade Kulturmødet udkomme i et digitalt format. Coronapandemien har givet os en unik mulighed for at eksperimentere med andre måder at skabe kultursamtaler på, og den kreative energi ønsker vi at fastholde, udtaler Trine Bang.

Tankegang er en del af DR’s satsning på at få danskerne i bevægelse i 2021, og Kulturmødet er sammen med en række partnere med til at sætte fokus på at gå.