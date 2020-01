Unge mænd alvorligt kvæstet efter værtshusbesøg

LINDUM:En 26-årig mand fra Breum i Salling er i livsfare efter en soloulykke fredag aften, mens en 22-årig mand fra Glyngøre, der var passager i bilen, kun kom lettere til skade.

Ulykken skete på Skivevej ved Fjordvej-krydset i Lindum nogle kilometer syd for Selde. De to havde besøgt værtshuset Smedestuen i Selde, og politiet formoder, at føreren af bilen - den 26-årige - var påvirket af spiritus, da han kort efter klokken 20 mistede herredømmet over køretøjet i en kurve.

Begge røg ud af bilen, og for den 26-årige var det så uheldigt, at han kom ind under bilen. Da redningsfolkene nåede frem, var han umiddelbart livløs, men begyndte så at trække vejret igen. Han blev med helikopter fløjet til Skejby Sygehus ved Aarhus. Hans tilstand er fortsat kritisk, oplyser politiet i Skive.

Den 23-årige blev kørt til behandling på sygehuset i Viborg.