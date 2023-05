Ambitionerne var tårnhøje: Nu lukker centralt hotel sin restaurant

NYKØBING:Svigtende omsætning fører til, at ejerkredsen bag Steenbergs Hotel & Brasserie i Nykøbing drejer nøglen om i restaurantdelen. Lørdag 24. juni bliver sidste åbningsdag, mens hotellet fortsætter, oplyser bestyrelsesformand og medejer Jens Holmgaard Pedersen.

- Set hen over året har vi simpelthen for få spisende gæster til at drive a la carte restaurant. Det meddelte vi vores medarbejdere i fredags. Vi har opsagt fem ansatte i brasseriet per 30. juni. I alle andre restauranter i området er ejerne selv direkte involveret i driften og kan derved geare op og ned på indsatsen alt efter omsætningens størrelse. Den mulighed har man ikke med ansatte medarbejdere, der skal have løn hver måned, og derfor må vi stoppe, i hvert fald for nu, siger Jens Holmgaard Pedersen.

Alle sejl var ellers sat til, da han købte det tidligere Hotel Pakhuset i 2020 sammen med sin partner i transportvirksomheden Interfjord i Glyngøre, Henrik Markussen, og to andre erhvervsfolk fra Mors, Kresten Vilsgaard og Klaus K. Hansen.

Efter en totalrenovering genåbnede den markante bygning på Pakhustorvet ved havnen i 2021 som Steenbergs Hotel & Brasserie. Møblement og inventar var valgt fra øverste hylde, og køkkenchefen Allan Poulsen kom til med ansættelser på Michelin-restauranter bag sig.

Snart er der permanent tomt i brasseriet, men det kan ændre sig, hvis en forpagter melder sig. Arkivfoto: Bo Lehm

Men inden længe havde stjernekokken søgt andre græsgange, og brasseriet skruede lidt ned for ambitionerne. Peter Schyrum blev ansat som kombineret hotel- og restaurantchef, men han har opsagt sin stilling med virkning fra 1. maj.

Jens Holmgaard Pedersens hustru, Annemette Pontoppidan Pedersen, har arbejdet fuld tid med at styre både hotel og restaurant, men hun fratræder 1. juli, efter at have sat den nye hotelchef Morten Christoffersen ind i ledelsesarbejdet.

- Morten er en del af det nuværende team omkring morgenmaden og køkkenet, og han er dermed kendt med huset og hotelgæsterne. Både Annemette og jeg har været personligt engageret i hotel og restaurant, men ingen af os er branchefolk. Annemette er uddannet sygeplejerske, og jeg har en virksomhed med 150 ansatte at tage mig af. Men jeg må erkende, at det er et personligt nederlag for mig, at vi ikke kan leve op til de ambitioner, vi havde med brasseriet. Jeg håber, vi kan finde en seriøs forpagter, som vi kan tilbyde de mest moderne køkkenfaciliteter i Nordvestjylland, siger Jens Holmgaard Pedersen.

Trods ihærdige forsøg lykkedes det ikke at finde en investor, der ville drive restauranten og den kvadratiske erhvervsbygning Havnen 1. Sidstnævnte bliver nu lukket af med ensartede facader, indtil investorgruppen finder en fremtidig anvendelse for dette hus.

Jens Holmgaard Pedersen understreger, at hotellet, der har 18 værelser og to ferielejligheder, kører udmærket.

- Vi fortætter med at udvikle hotellet og har senest etableret et barområde, som fremadrettet bliver en trust-bar med selvbetjening. Vi vil søge samarbejde med andre lokale aktører omkring oplevelser og hotelophold, ja i det hele taget er vi klar til at gribe bolde fra flere retninger. Mulighederne er mange, og vi ser positivt på fremtiden fra vores skønne plet på havnen i Nykøbing. siger Jens Holmgaard Pedersen.

Han oplyser, at der er taget hånd om de bestillinger, restauranten havde efter 1. juli, og at købte gavekort kan indløses til og med 23. juni.