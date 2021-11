Analyse: Det bliver svært, Viggo

KV21:I syv valgperioder har 1. viceborgmester Viggo Vangsgaard været folkevalgt i Morsø Kommune. I 2019 blev han sågar hædret med dannebrogsordenen for sit 25 års jubilæum i kommunalbestyrelsen.

Men det kan snart være slut. Når morsingboerne 16. november går i stemmeboksen til kommunalvalget, er Viggo Vangsgaards navn ganske vist igen på stemmesedlen. Den 65-årige ambulancebehandler og lokalpolitikers faste vælgerskare skal dog ikke finde hans navn, der hvor de plejer, nemlig under liste A, hvor Socialdemokratiets kandidater står opført. I stedet skal de finde liste F, som er for SF, der er det parti, som denne gang har opstillet Viggo Vangsgaard efter hans brud med socialdemokraterne i løbet af denne valgperiode. Det brud har der været sagt og skrevet meget om, men den lader vi ligge i denne omgang.

I stedet skal denne analyse fokusere på Vangsgaards mulighed for at nappe valgperiode nummer otte i kommunalbestyrelsen. Og det bliver ikke behagelig læsning for den politiske veteran:

Ved valget for fire år siden var Viggo Vangsgaard spidskandidat for Socialdemokratiet. Partiet har historisk været kæmpestort på Mors. Tænk blot på legenden Egon Pleidrup Poulsen. Tænk blot på Nykøbings historie som arbejderby. Alligevel fik Vangsgaard og socialdemokraterne bøllebank af Hans Ejner Bertelsen og Venstre ved valget for fire år siden. Viggo Vangsgaard fik 789 personlige stemmer, og selv om det rakte til en andenplads blandt samtlige kandidater, var der milevidt op til Hans Ejner Bertelsens personlige stemmetal på næsten 3000. Som spidskandidat for det historisk set største parti på Mors var Vangsgaards personlige stemmetal med andre ord ikke imponerende. Denne gang går han til valg fra en markant svagere position som spidskandat hos SF. Læg dertil, at partiet ikke er med i noget valgforbund. Mit gæt er, at SF ikke kommer i kommunalbestyrelsen.

I valgforbund er derimod de radikale og Enhedslisten. EL var uhyre tæt på at sikre sig et mandat for fire år siden, mens de radikale kun er repræsenteret i kommunalbestyrelsen i denne periode, fordi partiet midt i valgperioden fik tilgang af Jette Jepsen, der forlod Venstre. Jette Jepsen trækker normalt mange personlige stemmer. Det store spørgsmål er, hvor hårdt hendes partihop bliver straffet af vælgerne. Enhedslisten har i skikkelse af spidskandidaten Pia Thorsen ført en markant valgkampagne. Mit gæt er, at valgforbundet får et mandat, men det er ikke udelukket, at begge partier får en plads i kommunalbestyrelsen.

Comeback til K

De konservative har gode chancer for et comeback i en kommunalbestyrelse, de nu har siddet udenfor i to valgperioder. Partiets landspolitiske medvind kombineret med et kommunalpolitisk comeback til Poul Roesen skal nok give partiet et godt valg. Mit gæt er comeback til K - måske endda med to mandater.

Og så er der højrefløjen, hvor Annfinn Halsagard hos Nye Borgerlige i valgkampen har gjort sig til talsmand for en bro over Feggesund. NB er ikke i valgforbund med Dansk Folkepart, der i spidskandidat Mejner Nørgaard har en stærk profil. Jeg tror ikke på en plads i kommunalbestyrelsen til Nye Borgerlige, men partiet vil gøre indhug i DFs stemmer, hvorfor jeg gætter på, at DF denne gang kun får et mandat mod to sidst.

Og så er der de to store partier. Venstre kan næsten ikke overgå den suveræne valgsejr for fire år siden. Men partiet har igen en stærk liste, selv om der også er markante skikkelser i gruppen, der ikke stiller op denne gang. Alligevel er Hans Ejner Bertelsen stadig klar favorit til borgmesterposten. Hos Socialdemokraterne har spidskandidaten Tore Müller virket i overskud gennem hele valgkampen. Jeg tror, S går frem i forhold til for fire år siden.