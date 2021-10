Analyse: Hans Ejner er storfavorit på Mors

MORS:Der var tale om en regulær jordskredssejr, da Venstres Hans Ejner Bertelsen for fire år siden fik fornyet og kraftigt forstærket sit mandat som borgmester på Mors.

Faktisk tog Venstre hele 12 af de 21 pladser i kommunalbestyrelsen. Siden er Jette Jepsen gået til de radikale, men Venstre og Hans Ejner Bertelsen har fortsat absolut flertal i kommunalbestyrelsen.

Tidligere på året lød der fra flere partiers side kritik af netop Venstres magtfulde position. Blandt andet går netop de radikale til valg på at bryde det absolutte flertal, som i partiets øjne svækker den demokratiske debat.

Det er noget sludder. Venstre har absolut flertal fordi vælgerne for fire år siden bestemte det sådan. Og at det har været så som så med uenigheden i kommunalbestyrelsen, kan hverken Hans Ejner Bertelsen eller Venstre klandres for. Det er oppositionens opgave at styrke den demokratiske debat ved netop at stille sig i opposition til flertallet. Det har det skortet på - især fordi Hans Ejner Bertelsen trods sit absolutte flertal klogeligt konstituerede sig bredt på valgnatten for fire år siden. Det har givet ro i det meste af valgperioden, hvor en enig kommunalbestyrelse har stået bag så godt som alle vigtige beslutninger. End ikke en møg-sag som den meget omtalte chefsag eller beskyldninger om stram topstyring i ledelsen af kommunen har for alvor kunnet give ridser i borgmesterlakken, så Hans Ejner Bertelsen går ind i valgkampens slutspurt fra en stærk position.

Skulle Venstre-bossen have urolige nætter lige nu, skyldes det formentlig derfor næppe de lokale udfordringer men snarere partiets landspolitiske krise. Den slags smitter selvfølgelig i nogen grad af på lokale valg, men et kommunalvalg handler dog først og sidst om lokale problemstillinger og tilliden til, at en borgmesterkandidat kan sikre ro, enighed og samarbejde i kommunalbestyrelsen.

De landspolitiske strømninger kan dog sagtens betyde, at Venstre mister sit absolutte flertal, mens De Konservative har gode chancer for at vende tilbage til kommunalbestyrelsen efter otte år ude i mørket. DF har som Venstre problemer landspolitisk, hvor partiet får bank af Nye Borgerlige, så det kan godt blive svært for DF igen at få to pladser i kommunalbestyrelsen.

S skal nok få et pænt valg. Men spidskandidat Tore Müller skal håbe på en artig overraskelse, hvis han skal drømme om borgmesterposten. En måned før valget er Hans Ejner Bertelsen storfavorit.