Anette Svindborg blev sværtet til

MORS:- For ca. en uge siden, fik jeg stjålet mit store valg banner, derefter lavede jeg selv et nyt banner ud af nogle valgplakater. Så er den galt igen, denne gang er mit hjemmelavede banner/valgplakater dekoreret med spraymaling. Det er sket natten til onsdag.

Dette oplyser Anette Svindborg, medlem af Morsø Kommunalbestyrelse og kandidat for Dansk Folkeparti 16. november. Hun har også denne gang meldt episoden til politiet.

- Jeg forstår ikke, at folk kan se det sjove i sådanne gerninger. Vedkommende må da have et kedeligt liv, hvis vedkommende ikke har bedre og sjovere ting at tage sig til. Heldigvis har jeg 200-300 plakater på lager, så jeg laver da bare nogle nye og sætter op, men træls er det da, og klimabevidst er vedkommende da på ingen måde, siger Anette Svindborg.

Tilsvarende former for hæværk er gået ud over hendes kolleger i kommunalbestyrelsen, Jette Jepsen (RV) og John Christiansen (S), der begge har fået plakater krydset eller kørt over.

- Jeg vil ønske, at folk kane snakke med deres pårørende om, hvor dum og etisk forkert deres gerning er, siger Anette Svindborg.