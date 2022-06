Anette Svindborg går til Støjberg

MORS:- Efter længere tids overvejelser, har jeg valgt at melde mig ud af Dansk Folkeparti.

Det bekendtgør Anette Svindborg, Øster Jølby, i en pressemeddelelse. Svindborg sad i Morsø Kommunalbestyrelse i perioden 2018-2021, hvor Dansk Folkeparti havde to pladser. Hun blev ikke genvalgt i november sidste år, ligesom det ikke blev til en plads i Folketinget, hvor hun var opstillet i Skive-kredsen ved valget i 2019.

- Det kommer efter en tid hvor interne stridigheder i partiets top desværre har fyldt mere end partiets politik - en situation der ikke er blevet bedre trods flere forsøg. Selvom dette ikke gør sig gældende i lokalforeningen på Mors og jeg ikke har oplevet det på egen krop, er det ikke noget jeg kan stå inde for, siger Anette Svindborg, der samtidig forlader næstformandsposten i Dansk Folkeparti Mors.

I lighed med en række andre frafaldne DF'ere søger Anette Svindborg, der til dagligt arbejde i Morsø Hjemmepleje, nu mod Inger Støjbergs nye parti.

- Oven i det har en ny og spændende mulighed åbnet sig med Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, som jeg nu vil søge til. Inger og jeg har gennem længere tid, særligt gennem valgkampen til folketingsvalget i 2019, haft et godt samarbejde. Vi deler mange holdninger, og jeg ser partiet som et sted, hvor jeg vil passe godt ind og få mulighed for at være med til at opbygge et nyt parti fra bunden, siger Anette Svindborg,

Hun fastslår samtidig, at partiskiftet ikke har været nogen nem beslutning, men håber, at vælgerne vil forstå, at hun selv er den samme, og se de politiske lighedspunkter mellem DF og Danmarksdemokraterne.

Nuværende kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Dansk Folkeparti Morsø, Meiner Nørgaard, har erklæret, at han fortsat støtter Dansk Folkeparti under Morten Messerschmidts ledelse.