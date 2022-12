Angreb fra S: Skjult skattestigning på spildevand

NYKØBING:- Vi har lige afsluttet et budgetforlig for 2023, hvor vi ikke havde en skattestigning, men skar ned på alt fra børn til de gamle. Nu får vi alle sammen en skattestigning på vores spildevand. Jeg tror, den almindelige forbruger hellere ville have haft en mindre skattestigning, hvor der så ikke blev sparet så meget, end at skulle af med en rimelig stor stigning i bidraget til Morsø Forsyning.

Niels Kristian Østergaard (S) rejste tirsdag en debat om noget, der normalt er en ekspeditionssag for Morsø Kommunalbestyrelse: Godkendelse af takster for Morsø Forsyning. Her har det kommunalt ejede forsyningsselskab for 2023 meldt en stigning i det variable bidrag for at få behandlet spildevand fra 42 til 50 kr. pr. kubikmeter plus moms.

- Det har noget at sige, om man skal give 20 kr. mere for en kubikmeter spildevand. Det bliver altså til rigtig mange penge for en børnefamilie, hvis man bliver sat til 170 kubikmeter plus en forhøjet fast afgift. Og tager vi erhverv, vil vi gerne være en erhvervsvenlig kommune. Men i Thisted Kommune tager de 27,74 kr. for en kubikmeter vand, hvis man bruger over 500 kubikmeter om året. Den takst kommer til at hedde 40 kr. i Morsø Kommune. Det er voldsomme prisstigninger på noget, man ikke bliver spurgt om, sagde Niels Kristian Østergaard, som også inddrog takststigninger på brugsvand fra Morsø Forsyning.

Taksterne har været forbi udvalget for teknik og miljø, og formand Meiner Nørgaard (DD) gav socialdemokraten ret.

- Jeg synes også, det er en meget stor prisstigning, og vi ligger i forvejen højt på Mors. Det er ikke godt for vores konkurrenceevne. Der kan være forskellige årsager, og jeg har tidligere påpeget, at der er foretaget forkerte dispositioner i Morsø Forsyning, som har gjort omkostningerne større, end de bør være. Vi skal påse, at alle regler er overholdt, og selvfølgelig stemmer jeg for, men jeg gør det under protest, sagde Meiner Nørgaard.

At spare på vandet hjælper ikke selskabet

Formanden for Morsø Forsyning A/S, Peter Therkildsen (V), tog til orde mod kritikken:

- Jeg tror nu, at mange andre kommuners forsyningsselskaber også er ved at forhøje taksterne i disse dage. Primær årsag er de høje energiomkostninger, som har givet os underskud i år. Samtidig har Mors ikke storforbrugere som slagterier, mejerier og industrier, der bruger rigtigt meget vand, og som andre steder er med til at finansiere vand- og spildevandsforsyningen. Vi har mange småforbrugere, som sparer på vandet, men når forbruget går ned, er omkostningerne de samme. Desuden har vi meget uvedkommende vand i spildevandsledningerne, og vi har som selskab en stor gæld. Samtidig kan vi imødese ubetalte regninger, fordi folk er pressede, og i den situation må de bredeste skuldre bære, sagde Peter Therkildsen.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (S) kommenterede Østergaards tanke om en mulig skattestigning i stedet for takststigning:

- En skattestigning vil ikke ændre et komma for Morsø Forsyning. Desuden havde vi ikke mulighed for at hæve skatten, og hvis vi gjorde det, ville det blive en meget lille stigning. Og vi var nok ikke blevet udnævnt til kommune nummer to i erhvervsvenlighed, hvis vi kun var erhvervsvenlige, når der er valgkamp. Og endelig sad du selv, Niels Kristian Østergaard, i forsyningens bestyrelse på et tidspunkt, hvor der var en hel del, som Viggo Vangsgaard og undertegnede måtte gribe og rydde op i. Så der ligger måske også lidt af forklaringen på de prisstigninger, sagde borgmesteren.