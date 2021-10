Angrebet sejrede for HF Mors

SH Håndbold

HF Mors

31-34

Håndbold, U19 Drenge Liga

ALS:HF Mors skulle søndag en tur sydpå, hvor Sønderborg/Haderslev Håndbold bød op til dans i U19 drenge ligaen. Den lange køretur blev ikke forgæves, eftersom morsingboerne vandt med 34-31. I kampen fungerede angrebsspillet godt for HF Mors, mens der i defensiven ikke blev fundet et stabilt niveau.

- Periodevis blev vi splittet ad i vores egen defensiv. Angrebsspillet var omvendt rigtig fint, og vi fik fordelt det godt ud, siger HF Mors-træner Lars Krarup.

SH Håndbold bød ind med masser af fysik og gode skytter, og det kunne HF Mors ikke for alvor få dæmmet op for. Hverken målvogtere eller forsvaret fik for alvor fat fra kampens start. Offensiven fungerede dog rigtig fint, og til halvleg var HF Mors foran med 16-13.

Fra starten af anden halvleg begyndte udeholdet at distancere sig fra sønderjyderne, men i midten af anden halvleg begyndte HF Mors at misbruge deres åbne chancer, hvilket resulterede i, at SH Håndbold kom tilbage i kampen. Kampen blev dog aldrig for alvor spændende, og HF Mors vandt med 34-31.

- De var aldrig helt oppe på siden af os. Det var første gang i sæsonen, at vi mødte et hold med så stor fysik, siger Lars Krarup.

Pausestilling: 13-16

Mål: Magnus Norlyk 6, Anders Toft 5, Malthe Bull 5, Mikkel Krog 5, Niklas Jensen 4, Rasmus Houmøller 4, Victor Thomadsen 3 og Victor Norlyk 2.