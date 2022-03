Angrebsspillet kiksede for HF Mors damer

AALBORG:Torsdag aften var HF Mors’ damer igen i aktion, hvor de skulle forsøge at tage endnu et skridt mod overlevelse i 3. Division. Men det lykkedes ikke for morsingboerne, der på udebane mod Aalborg HK tabte 31-21.

I de første par minutter var HF Mors fint med, men efter cirka fem minutters spil begyndte hjemmeholdet at trække fra. Det skyldtes især, at HF Mors havde store vanskeligheder med at score mål.

- Vores angrebsspil blev for hektisk, og vi tog for mange dårlige beslutninger. Vi afsluttede for hurtigt, og derfor brændte vi en del chancer, siger træner for HF Mors, Henrik Henriksen.

Da de to hold gik til pause, var HF Mors bagud med syv, 7-14.

- Vi stod okay i forsvaret, men i pausen snakkede vi om, at vi skulle have mere tålmodighed i angrebsspillet. Det synes jeg, at vi lykkedes okay med efter pausen, siger Henrik Henriksen.

HF Mors fik bedre styr på kampen i anden halvleg og havde muligheder for at indhente hjemmeholdets føring. Men der blev stadig brændt chancer, og derfor blev kampen aldrig for alvor spændende i anden halvleg. Aalborg HK trak langsomt fra og vandt kampen sikkert 31-21.

- Vi skal arbejde med os selv, fordi vi har ikke en fornemmelse, at de er 10 mål bedre end os, siger Henrik Henriksen.

Resultatet betyder, at HF Mors fortsat ligger næstsidst i 3. Division. Morsingboerne er tre point efter holdene over stregen og mangler at spille seks kampe i sæsonen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Aalborg HK

HF Mors

Resultat: 31-21

Pausestilling: 14-7

Mål: Louise Sørensen 8, Maria Kristensen 5, Cecilie Berg 4, Caroline Riis 3 og Heidi Dybdal 1.