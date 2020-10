Anholdt: Beruset bilist kørte ræs på golfbane i nattemørket

MORS:Greenkeeperen på Morsø Golfbane får muligvis lidt at se til, når solen står op fredag morgen.

Sent torsdag aften drønede en ung bilist nemlig rundt på golfbanerne i Morsø Golfklub. Ikke i en golfbil, men en personbil, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Og det var ikke en VW Golf

Det var naboer til golfbanen, som sent torsdag aften bemærkede, at en lille bil - en ældre Peugeot - drønede rundt på golfbanen i mørket. Bilen havde dog lys på - men kun én forlygte virkede.

Politiet fik anmeldelse om den usædvanlige golf-tur kl. 22.25.

Det lykkedes at stoppe bilisten, en 19-årig mand fra Mors, da han i bilen var på vej væk fra golfklubbens område.

Han mistænkes for spritkørsel - på golfbanerne - og han blev anholdt og taget med til blodprøve.

Den unge mand har erkendt, at han i sin bil kørte rundt på golfbanerne. Det kan blive en meget dyr fornøjelse for ham, hvis banerne har taget skade at det natlige ræs, og han skal betale erstatning.