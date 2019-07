Anklager i Legindsag: Tiltalte er meget farlig

HOLSTEBRO/LEGIND: - Tiltalte er meget farlig, fastslog anklager Pia Koudahl flere gange under sin procedure i sagen om frihedsberøvelse og voldtægt af en den gang kun ni-årig pige fra Vinderup i juni sidste år. Voldtægten blev begået nær Legind Sø på Mors.

Anklager kræver, at tiltalte idømmes tidsubestemt forvaring. Ved en forvaringsdom kan personen først løslades, når læger vurderer, at vedkommende ikke er farlig.

Ifølge retslægerådet er den 35-årige mand, der er tiltalt i sagen og nægter sig skyldig, til væsentlig fare for andre. En vurdering, som anklager var helt enig i og påpegede, at han udover voldtægt og frihedsberøvelse også skal dømmes for trusler.

Manden er tidligere dømt for voldtægt af et barn og for forsøg på samleje med 11 unge piger, trusler og besiddelse af børneporno.

Han blev senest løsladt i sommeren 2013 og har været i sexologisk behandling. Men uden effekt, konstaterede anklager.

- Forvaring er den eneste måde, vi kan sikre, at tiltalte ikke bliver løsladt, før han ikke længere er farlig. Ved en tidsbestemt straf, kan han bare vente på, at han bliver løsladt igen, fortsatte hun.

Forsvarer Jesper Gad påpegede derimod i sin procedure, at han gik efter frifindelse og i tilfælde af domsfældelse, så en fængselsstraf på mellem fem til seks år. Tiltalte er hans vurdering ikke farlig nok til en forvaringsdom, ligesom beviserne mod den 35-årige ifølge forsvarer er for tynde.

- Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre på en time og 45 minutter, sagde han med henvisning til tidsrummet for forbrydelsen.

Der falder dom i sagen fredag kl. 12.