Ann Balleby ny rektor for Morsø Gymasium

NYKØBING:Morsø Gymnasiums nye rektor kommer fra et job som uddannelseschef på Randers HF & VUC. Men privat bor Ann Balleby i Spøttrup i Salling.

Hjemmefra har hun faktisk udsigt til Mors, og hun får væsentligt kortere til arbejde, når hun fra 1. november overtager ledelsen af Morsø Gymnasium efter skolens mangeårige rektor, Kurt Sonne Thomsen.

- Men det er ikke det, der på nogen måde har været afgørende. Jeg er ikke ked af at køre til Randers og har heller ikke været ked af at være her, fortæller Ann Balleby i telefonen fra sin gamle arbejdsplads, hvor hun fortsat er ansat.

- Det er absolut et ønskejob at blive rektor på Mors. Jeg vil gerne arbejde med noget, hvor det lokale er vigtigt, og hvor den lokale kultur også betyder noget. Jeg synes, der er nogle spændende muligheder på Mors, også qua den opmærksomhed, der bliver på uddannelse uden for de store byer, fortæller 56-årige Ann Balleby.

Oprindelig folkeskolelærer

Hun er selv opvokset på Skive-egnen, og hendes vej ind i gymnasieverdenen har været utraditionel. For oprindelig er hun uddannet folkeskolelærer, hvorefter hun kontinuerligt har uddannet sig til kandidatniveau.

- Jeg har haft min gang på seminarierne i Aarhus og Skive og på Aarhus, Aalborg, Københavns og Syddansk Universitet, fortæller Ann Balleby, der på gymnasieniveau har undervist i dansk, psykologi og samfundsfag.

Hun har tidligere været leder på både Skive Gymnasium og Skive Tekniske Skole - det nuværende Skive College, og inden da var hun lærer på Skive Handelsskole.

Ann Balleby har en master i gymnasieledelse fra 2016 og har været primus motor i mange udviklingsinitiativer på både hhx, htx, hf og stx. Det er både initiativer, som har rakt ud mod det omgivende samfund og erhvervsliv og interne udviklingsarbejder på gymnasierne og om samarbejde mellem gymnasier og andre skoler.

Hun glæder sig til samarbejdet med Morsø Gymnasiums medarbejdere, ledelse, elever, forældre og eksterne samarbejdspartnere:

- Det er vigtigt fortsat at sikre Morsø Gymnasium som et attraktivt uddannelsessted for elever fra Mors, Salling og fjernere egne. Elevernes muligheder for at dannes og uddannes til det højeste niveau for dem hver især, er vigtig for egnens fremtid, siger hun.

Stærke profiler

Det er som bekendt et gymnasium, som i kraft af befolkningsudviklingen har nogle udfordringer i forhold til elevtallet:

- Men kan jo nogle se, hvor mange der er født på Mors. Det er en demografisk nedgang, som man må overveje, om man kan kompensere for. Men der har Morsø Gymnasium stået stærkt, med nogle stærke profiler, som tiltrækker elever fra hele landet, siger Ann Balleby - med henvisning til især gymnasiet musik- og dramalinje.

Bredt fagligt fundament

Peter Overgaard, formand for Morsø Gymnasiums bestyrelse, lægger vægt på Ann Ballesbys store erfaring med ledelse og udvikling:

- Hendes faglige fundament er utroligt bredt, og hun en ledertype, der går til begrebet lederskab med en positiv holdning til tingene. Hun brænder for at skabe de bedste rammer for samarbejde med såvel medarbejdere, elever og med skolens samarbejdspartnere og at Morsø Gymnasium fortsat skal være en vigtig del af lokalsamfundet.

Anne Balleby er gift med Claus V. Mikkelsen, pensioneret major og i dag udgiver MånedsMagasinet Skive, Salling, Fjends og Fur. Ann har to drenge på 21 og 24, som begge læser på universitetet.