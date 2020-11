Anna Marie fra Bila er kåret til årets elev: - Hun har været exceptionel hele vejen

NYKØBING:- Der var ingen tvivl om, at du skulle være årets elev i HK Midt Vest 2020.

Sådan sagde Marianne Køpke, afdelingsformand i HK MidtVest, da hun tirsdag kårede 34-årige Anna Marie Nielsen til ”Årets elev i HK MidtVest”.

Anna Marie Nielsen, der bor i Karby, men kommer fra Sjørring, var kontorelev i Bila Nykøbing, men blev færdiguddannet i august og er nu fastansat i virksomheden.

Overraskelsen var stor for Anna Marie Nielsen, da hun trådte ind i hallen i Bila, hvor kollegaer og repræsentanter for HK MidtVest ventede på at fejre årets elev. En kåring, der er blevet udskudt fra foråret på grund af coronavirus.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg ville vinde. Det er overvældende for sådan en lille thybo. Vi har ikke så store armbevægelser. Jeg synes ikke, jeg gør noget særligt, og jeg er jo bare mig, men det er da fedt, når ens kollegaer anerkender ens arbejde, sagde Anna Marie Nielsen til NORDJYSKE efter kåringen.

10

















Galleri - Tryk og se alle billederne.

Exceptionel hele vejen

Anna Marie Nielsen kommer med en baggrund som landmand og senere job i vinduesbranchen, men på grund af en skade efter et fald fra en hest skiftede hun spor.

- Det har jo været noget helt andet her, for jeg var vant til at rende sammen med en flok mænd i en værkstedshal, og så kom jeg herind at sidde, hvor man skal gøre tingene på en lidt pænere måde. Men bare fordi jeg er færdigudlært, stopper jeg jo ikke med at lære. Ved at tage en omskoling som 32-årig har jeg lært, at man aldrig bliver for gammel til at lære og tage noget nyt til sig, sagde Anna Marie Nielsen.

Anna Marie Nielsens chef Susanne Damsgaard havde været med til at indstille hende til prisen og var meget stolt af sin kollega.

- Hun har været exceptionel hele vejen, har fået mega gode karakterer og på nogle områder har hun overhalet mine kollegaer. Men det sejeste har været, at hun virkelig har villet det og bare har kørt på, sagde Susanne Damsgaard.