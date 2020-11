Appel til elever og deres forældre: Drop nu de private fester

NYKØBING:- Vi vil gerne appellere til, at både elever og deres forældre tager ansvar og bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger, når vi nu har så højt et smittetryk lige nu på Mors.

Det siger Torben Gregersen, direktør for børn og kultur i Morsø Kommune, i kølvandet på, at kommunen tirsdag, efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, besluttede at hjemsende alle klasser i overbygningen på Dueholmskolen samt de tilknyttede lærere. Det skete, fordi der var konstateret smitte blandt enkelte elever og øget smittetryk generelt på Mors, heraf smittekæder relateret til mink.

Der går rygter på de sociale medier om, at nogle af eleverne er blevet smittet til en større, privat fest. Er det noget, I er vidende om?

- Altså det er jo sådan, at vi har hørt, at der har været en del sociale arrangementer rundt på øen i løbet af weekenden. Og det er jo blandt andet det, der er med til at gøre, at vi ikke tydeligt, sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed, kan få styr på smittekæderne. Og derfor træffer vi jo den beslutning, vi træffer tirsdag, siger Torben Gregersen.

Han forklarer, at når man tidligere har konstateret smitte blandt elever på Dueholmskolen, så har man kunnet nøjes med at sende en enkelt klasse hjem, fordi der var styr på smittekæden.

- Vi ved lige nøjagtigt, hvem der har været sammen med hvem og hvornår i vores regi oppe på skolen. Så kan vi lave sådan en nålestikshjemsendelse, fordi vi har styr på smittekæden. Det har vi ikke i denne her situation. Og derfor har vi på anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed truffet denne her beslutning, siger direktøren. Han fortsætter:

- Jeg kan meget nemt forstå lysten til at forsamles, og vi har ingen intentioner om at skulle udskamme nogen. Jeg har bare brug for, at vi i fællesskab står sammen her i den næste tid, både de unge, men også deres forældre.

Torben Gregersen vil ikke afvise, at forældrene til de store elever vil få en direkte henvendelse fra kommunen med en opfordring til at bakke op om sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

- Det er klart, at vi jævnligt gør opmærksom på sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og de har været ret tydelige omkring, at man bør ses med så få som muligt. Men situationen får os selvfølgelig til at overveje, om vi skal tage andre kommunikationsmidler i brug for at ramme lidt bredere. Det kan sagtens være, at vi skal det, siger han.