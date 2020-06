Aquaplaning formentlig skyld i trafikuheld

MORS:En 54-årig mand fra lokalområdet kørte torsdag aften omkring klokken 21 galt på rute 26, Vildsundvej tæt på Sundby på Mors.

Det oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen kørte manden ad Vildsundvej mod nordøst, da han mistede herredømmet over sin bil på grund af aquaplaning. Bilen kom over i den modsatte kørebane, hvor den ramte en anden bil med en 36-årig kvinde fra Herning bag rattet.

Ingen af de to parter kom noget til ved uheldet.

Efterfølgende blev den 54-årige mand bedt om at puste i et alkometer, og her kunne politiet konstatere, at mandens promille var over det tilladte. Vagtchefen kan dog ikke sige, hvor meget over.