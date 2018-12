Arbejde med knallert gik helt galt: Udhus brændt ned - men tidligere skole blev reddet

SILLERSLEV: Meldingen lød i første omgang på “ild i knallert”, da Nordjyllands Beredskab på Mors blev kaldt til Sillerslev på det sydlige Mors fredag klokken 19.07. Det skulle dog vise sig at være langt værre.

Ilden bredte sig nemlig lynhurtigt til det udhus, hvor en ung mand havde arbejdet på en knallert. Det fortalte indsatsleder Claus Sejer Pedersen efter en times slukningsarbejde. Her var ilden under kontrol, og der ventede et par timers efterslukning. Men udhuset stod ikke til at redde.

Til gengæld lykkedes det at redde privatboligen på adressen, Sillerslev Gamle Skole på Havnevej.

– Vinden var heldigvis den anden vej. Ellers havde det ikke været så godt. Men heldet er med os i dag, konstaterede Claus Sejer Pedersen.

Ilden opstod formentlig ved, at der løb benzin ud, som blev antændt af et varmelegeme.

– Det rendte stærkt og bredte sig til hele bygningen, som var omkring 60 kvadratmeter. Han forsøgte selv at slukke ilden, men det løb fra ham. Han hentede så sine forældre, men allerede der kunne de ikke nå at gøre mere, fortalte indsatslederen.

Ud over benzin havde ilden formentlig fået ekstra næring fra piller, idet der var pillefyr i udhuset.

Til al held kom den unge mand ikke noget til, og privatboligen blev også skånet for både ild og røg.

– Alle er ved godt mod. Der skete ingen personskade, og det var godt, at der ikke skete noget med huset, som er en flot, renoveret bygning, konstaterede Claus Sejer Pedersen.

Han havde tre biler og 10 mand i Sillerslev, hvor efterslukningen tog lidt tid på grund af, at ilden havde fat i et oplag af piller, ligesom røg betød, at brandfolkene måtte bruge iltapparater.