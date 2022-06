Arena Fitness er et nyt motionstilbud i Nykøbing

NYKØBING: For få uger siden blev det meldt ud, at der fortsat skal være et fitnesstilbud i Sparekassen Thy Arena Mors, efter at kæden Fitness World opsagde sit lejemål. Efter grundige undersøgelser og nøje overvejelser er det nu besluttet, at det bliver med arenaen selv som driftsherre.

- Vi har valgt selv at varetage driften af det nye fitnesscenter. Jeg mener, at det er den rigtige løsning for arenaen og for hele Morsø Multipark. Det er en stor og vigtig opgave, som vi ser frem til at tage hul på, og vi glæder os til selv at stå ved rorpinden og præge fitnesscentret i den retning, vi selv ønsker, siger Nils Pedersen, direktør i Sparekassen Thy Arena Mors.

Nu venter en større renovering og ombygning i lokalerne, der trænger til en kærlig hånd efter adskillige år med mange brugere dagligt. Det betyder, at der vil være en periode, hvor centret holder lukket. Fokus er et moderne fitnesscenter som tilbyder mange forskellige træningsmuligheder for medlemmerne, og hvor alle føler sig godt tilpas.

- Til blandt andet at sørge for den del, har vi ansat Trine Jensen som centerleder. Trine er bosiddende her i Nykøbing og er kendt af de fleste indenfor fitnessbranchen. Hun har et stort kendskab til branchen og har kompetencerne til at forvalte et projekt, som det vi står overfor her samt den fremtidige drift. Vi mener at have fundet den helt rigtige til at stå i spidsen for vores center, og vi ser frem mod et rigtig godt samarbejde, lyder det fra Nils Pedersen.

Trine Jensen ansat som leder

Den kommende centerleder glæder sig til at byde velkommen.

- Vi håber naturligvis på, at folk er tålmodige og vender tilbage, når vi åbner op i nye omgivelser og med nye maskiner. Der venter en spændende tid med ombygning og indretning af centret, og når det er overstået, så glæder jeg mig meget til at kunne byde velkommen til et splinternyt og flot fitnesscenter med mange forskellige træningsmuligheder, siger Trine Jensen og fortsætter:

- Jeg synes personligt, at området fortjener et professionelt løft i den positive retning og med fokus på, at fysisk og mental sundhed er en vigtig nøgle i forhold til livskvalitet - og det forventer jeg at kunne danne rammerne for sammen med min kommende medarbejderstab, siger Trine Jensen, kommende centerleder af Arena Fitness.

Ombygning og istandsættelse af lokalerne starter medio juni, og det forventes, at Arena Fitness åbner efter sommerferien – den endelige åbningsdato meldes ud, så snart den er på plads.