Asfaltarbejde har drillet bilisterne: Snart står de næste veje for tur

Flere af de mest trafikerede gader i Nykøbing har i de seneste dage fået lagt ny asfalt, og det betyder, at bilisterne pludselig er blevet mødt med lysregulering eller helt spærrede gader. Nu rykker vejarbejdet videre ud på øen.

Det fremgår af et opslag, som Morsø Kommune lagde på sin Facebook-side 5. september, at der i dagene 11-14. september vil blive arbejdet i krydset Jernbanevej-Næssundvej-Vesterbro og ligeledes i krydset Jernbanevej-Maagevej-Broen.

Lige nu arbejdes der også i Nygade, som ifølge opslaget egentlig først stod for tur 27. september. Men ifølge Meiner Nørgaard, formand for udvalget for teknik og miljø, var det mest praktisk at tage denne gade i Nykøbing samtidig med de andre.

Grønnegade har været helt spærret for gennemkørsel i den ende, der munder ud i Nygade. Foto: Bo Lehm

15. september rykker asfaltarbejdet efter planen videre til Telefonvejen. Vilsgårdsmark står for tur 18. september, derefter Skræppedalsvej 19.-20. september, Arrildsvej 21. september, Præstbrovej/Industrivej 22. september, Furvej 25. september, Soelbergsvej 25. september og endelig Vendbjergvej 26. september.