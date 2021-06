Badning frarådes på Østerstrand i Nykøbing

NYKØBING:En bader - og læser - har henvendt sig til Nordjyske med et problem i den pludseligt opståede sommervarme:

- Som bader undrer jeg mig over, at der ikke skrives om/advares mod at bade ved Østerstrand Nykøbing på grund af bakterier. Der er et mindre opslag sat op i et glasskab, der står ud for roklubben, som næsten ingen ser. Der står, at badning frarådes i perioden 28.- 31. maj på grund af blandt andet E-coli. Der er ingen opslag ved vandrehjemmet og ud for den nye badebro ved vandrehjemmet. Hele weekenden i det gode vejr har rigtig mange badet der og sprunget i vandet, de fleste nok uvidende om dette, skriver hun, hvis navn er redaktionen bekendt.

Natligt udslip

Og det er rigtigt nok, at der blev konstateret et for højt indhold af enterokokker og E. coli bakterier i vandet ved Østerstrand som tegn på en fækal forurening. Det siger Arne Kirk, direktør for Teknik og Miljø i Morsø kommune:

- Natten mellem 25. og 26. maj var der et udslip fra renseanlægget. Der blev taget prøver af vandet onsdag den 26. om morgenen, og vi havde resultaterne to dage efter. Vi satte så et opslag op, hvor vi fraråder badning, og vi har også skrevet det på kommunens hjemmeside under Badevandskvalitet. Men forureningen var ikke så kraftig, at det var nødvendigt at udstede badeforbud, siger Arne Kirk.

Han forventer, at faren nu er drevet over, men det er i skrivende stund ikke dokumenteret.

- Vi bestiller altid en omprøve, når der konstateres forurening, men desværre var der fejl i den. Vi har bestilt en ny omprøve, og resultatet af den skulle være klart torsdag, siger Arne Kirk.