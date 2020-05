Bæstet æder uønskede østers

Onsdag var en gravemaskine i gang med at grave efter stillehavsøsters i Klosterbugten i Nykøbing i forbindelse med et forskningsprojekt, som Dansk Skaldyrcenter står bag. Gravemaskinens skovl er udformet som en slags rist, så en stor del at materiale fra fjordbunden bliver sorteret fra. Foto: Bo Lehm