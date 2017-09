Bag tremmer for spritkørsel

ØSTER ASSELS: En 49-årig mand fra Øster Assels skal 47 dage i fængsel for at have kørt varebil med påhængsvogn i spirituspåvirket tilstand.

En prøve, der blev udtaget senere, viste en alkoholpromille på mindst 0,95. Da politiet stoppede ham ved Glynge i juli år, viste det sig, at manden ikke havde erhvervet kørekort.

Udover dommen for spirituskørsel fik han en ubetinget frakendelse af retten til at køre bil i 10 år.

Det spiller ind på dommens udfald, at den 47-årige har begået lignende kriminalitet før.

- Jeg er tilfreds med dommen. Den fulgte min påstand, siger Gorm Søgaard Lund, anklager ved Midt - og Vestjyllands Politi.

Den 47-årige har frist indtil på torsdag til at afgøre, om dommen skal ankes.