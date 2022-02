Bager er tæt på sidste salgsdag

NYKØBING:Det er snart slut med Havnebageren i Nykøbing. 31. marts vil bagermester Wafaa Yasmine trække de sidste plader med friskbagte brød ud af ovnen.

- Jeg kan ikke finde et andet sted, og det vil koste 500.000 kroner at etablere et nyt bageri. De penge har jeg ikke, så derfor er det slut, siger libanesisk fødte Wafaa Yasmine, der overtog bageri og lejemål fra Frank Furbo for et par år siden.

Hjørnebutikken i den kvadratiske forretningsejendom på Havnen og Nygade har ellers været et populært pitstop at hente morgenbrød og kager. Så det er ikke nød, men en regulær opsigelse fra bygningens nye ejere, konsortiet bag Steenbergs Hotel & Brasserie, der er årsag til forretningsophør. Ja faktisk i dobbelt forstand, for Wafaa Yasmine har også drevet Pizzeria Trattoria del Porto på den modsatte side af bygningen ud mod kajen. Det er allerede lukket.

- Vi har været tre medarbejdere i bagerforretningen. Jeg vil nok åbne en mindre butik eller pizzeria, siger bagermesteren om sin fremtid.

Lejere er begyndt at sive

Lejerne er begyndt at sive fra ejendommen. Natklubben har stået tom længe. Morsø Antenne og Parabol Service flytter 1. marts til Vestergade, og Morsø Motionscenter er ved at forhandle kontrakt på nyt lejemål andetsteds.

De fire ejere har haft arkitekt Klaus Peter Bak til at tegne nyindretning af den kvadratiske funkisbygning. Arkivfoto

Lejerne har haft forskellige kontrakter og opsigelsesfrister, siger erhvervsmanden Kresten Vilsgaard, som på de fire ejeres vegne står for administration og nyindretning af ejendommen.

- Vi undersøger fortsat mulighederne for at indrette ejendommen til hotel. Vi har haft en sæson sidste år, hvor der i perioder var efterspørgsel efter flere hotelsenge, end vi har til rådighed på Steenbergs. Og vi satser på, at tiden vil vise, at der er et endnu større behov med de arrangementer og planer for at bygge oplevelsescenter på havnen, siger Kresten Vilsgaard.

- Vi har haft en god dialog med de hidtidige lejere, og vi har intet hastværk med at få dem ud, siger Kresten Vilsgaard.

Indretning til hotel kræver ny lokalplan, og det er konsortiet i dialog med Morsø Kommune om. Og nyindretning af en toetagers bygning med et kludetæppe af forskellige lejemål kræver en større ombygning.

- Det er en spændende bygning fra 1930, som blev opført som Jysk Andels pakhus. Der er 1100 kvadratmeter på hver etage, siger Vilsgaard.