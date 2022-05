Barack Obama gæster Nordjylland

SKIVE:Barack Obama, USA's 44. præsident, deltager i en samtale i KulturCenter Skive søndag 12. juni. Arrangementet har titlen A Conversation with President Barack Obama .

- Præsident Obama er en af de personer i hele verden, som jeg ser allermest op til, og derfor glæder jeg mig overordentligt meget til personligt at byde ham velkommen her i KulturCenter Skive. Han har i den grad brugt sit magtfulde embede til at gøre verden til et bedre sted, og han er en af de ledere på verdensplan, der er allermest respekt omkring, udtaler Knud Bjerre, direktør for KulturCenter Skive, i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

- Jeg er derfor overbevist om, at nuværende og kommende ledere vil gå fra arrangementet med ny inspiration og motivation til at gøre det endnu bedre i fremtiden.

Barack Obama blev gennem sin otteårige præsidentperiode kendt for sloganet "Yes we can", og siden han forlod embedet for fem år siden, har han dedikeret en stor del af sin tid på at uddanne og tale til fremtidens ledere.

Det er første gang, en tidligere amerikansk præsident besøger Skive, og Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard mener, at det er intet mindre end et stort øjeblik for byen.

- Det bliver uden tvivl et nyt højdepunkt for Skive og hele Midt- og Vestjylland , konstaterer borgmesteren og tilføjer:

- Skive har i årtier fokuseret på energiløsninger og har i den henseende været en drivkraft for udviklingen i regionen. Det er derfor en stor ære, at en af de mest markante personligheder ser potentialet i et besøg i Skive og i at dele sine visioner om blandt andet ledelse og iværksætteri med et grønt miljøfokus.