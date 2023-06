Barnløs mand efterlod sig en stor arv: Nu er pengene brugt

NYKØBING:Da morsingboen Harry Møller Olsen døde, efterlod han sig en arv på 700.000 kroner til Nykøbing Kirke. Nu er sidste del af arven brugt på en ny skulptur, som fremover vil kunne ses på kirkegården i Nykøbing.

Faktisk bliver den svær at overse, for granitskulpturen er næsten tre meter høj og måler cirka fem meter i diameter. Den vejer mindst seks tons, vurderer Gitte Røntved, der er kunstneren bag værket.

Hun forklarer, at skulpturen forestiller en stiliseret Kristusfigur. Under hans kappe er der på den ene side et livstræ og på den anden side en blomst med et menneskehjerte i centrum.

Figuren står på en sokkel på hvis fire sider er indhugget symbolerne for de fire evangelister. Ud fra soklen løber fire floder i hver sin retning.

Gitte Røntveds forslag blev valgt, da menighedsrådet sidste år udskrev en konkurrence om at skabe en skulptur til kirkegården. Kurt Dam Jensen, der er medlem af menighedsrådet og sidder i kirkegårdsudvalget, oplyser, at det var de sidste 150.000 kroner af arven, der skulle bruges nu.

- Vi har fået besked fra Civilstyrelsen, at fonden skulle nedlægges senest 1. juli i år. Det er derfor, vi nu har brugt pengene på konkurrencen, fortæller han.

Da Harry Møller Olsen døde i 1985, blev de oprindeligt 700.000 kroner blev nemlig lagt i en fond, som menighedsrådet løbende har kunnet disponere over.

- For to år siden fik vi en Heide-figur deroppe, og vi har fået tilskud til nyt lydanlæg i kirken plus en lille skulptur oppe ved kirkecentret og flere andre ting, siger Kurt Dam Jensen.

Den ny skulptur står i den vestlige ende af kirkegården tæt ved kapellet, hvor der var ledig plads, fordi mange gravsteder efterhånden er nedlagt. Her står skulpturen faktisk tæt på Harry Møller Olsens gravsten, som er bevaret, selv om selve gravstedet er sløjfet.

- Så gravstenen har også lige fået en lille restaurering, indskyder Kurt Dam Jensen.

Harry Møller Olsen blev født i Nykøbing i 1917. Som voksen flyttede han fra øen og havde et gartneri i Esbjerg. Senere vendte han tilbage til Nykøbing, og her blev hans hustru begravet. Det var allerede kort efter hendes død i starten af 1970'erne, han oprettede et testamente, der skulle sikre, at arven ville gå til Nykøbing Kirke. Parret havde ingen børn.

- Det fremgår af testamentet, at når der er betalt for begravelsen og vedligeholdelse af gravstedet, så skal resten af formuen tilfalde Nykøbing Kirke, og menighedsrådet kan bestyre midlerne til gavn for kirken til formål, som normalt kan udredes af kirkens almindelige regnskab, fortæller Kurt Dam Jensen og tilføjer:

- Så vidt jeg ved, kom han rigtig meget på kirkegården.

Skulpturen blev stillet op på kirkegården torsdag formiddag. Søndag 11. juni er der planlagt en indvielse, som starter med gudstjeneste i kirken, hvor biskop Thomas Reinholdt Rasmussen er prædikant. Efter gudstjenesten mødes man på kirkegården, hvor biskoppen vil indvi den nye skulptur. Herefter er menighedsrådet vært ved en sandwich samt drikkevarer.