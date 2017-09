Bedste Mors 100 Miles nogensinde

MORS: Det er ikke kun vinderen af Mors 100 Miles, der har haft armene i vejret i weekenden. Det samme har arrangørerne, der melder om et løb, der klappede nærmest til perfektion.

- Det er gået fuldstændig som et schweizisk urværk, der er lavet på Mors. Alt er gået fantastisk, og indtil nu har vi ikke hørt om noget, der er kikset - eller som kunne være gjort bedre, lyder det fra en træt, men glad Jann Friis Søndergaard, formand for arrangørklubben Pinen og Plagen.

- Det er også de tilbagemeldinger, vi får fra løberne. De siger, at det er et løb i verdensklasse, og at det er det bedste, de har oplevet noget sted. Og det er jo ellers nogle løbere, der er vant til at løbe mange steder, siger han.

- Men jeg synes også, at vi er dygtige til det, lyder tilføjelsen.

Det samme var løberne - ikke mindst Bruno Batsberg, den 43-årige nordjyde, der for et par måneder siden blev nummer 10 ved VM på 24 timer i Belfast. Han stillede op som favorit, men presset af småskader og den stærke ungarer Zoltan Vajda måtte han grave dybt og bruge sine allersidste kræfter på at forsvare føringen hele vejen til målstregen. 14:48:09 lød vindertiden - den femtebedste i løbets historie. 11 minutter senere var også Zoltan Vajda i mål.