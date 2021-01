Begrænset skade ved brand på vinduesfabrik

OUTRUP:Mange brandfolk var i aktion, men branden torsdag morgen hos Outrup Vinduet på Sydmors kunne heldigvis begrænses til et udsugningsanlæg med et såkaldt kædefilter.

- Vi står stille i et par dage. Jeg forventer, at vi kan køre igen på mandag. Men der er en del ting, der skal falde i hak, så det må tiden vise, fortæller direktøren for Outrup Vinduet, Henrik Nyby.

https://writer.prod.nj.infomaker.io/#d1e6e793-abca-4e4e-b18d-fa57abc380c2

Det er ikke ualmindeligt, at materialet i et udsugningsanlæg bliver antændt, uden at man konkret kan fastslå årsagen. Politiet kan blot konstatere, at der ikke er noget, som tyder på, at branden var påsat, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

I alt er 130 beskæftiget i produktionen på vinduesfabrikken i Outrup. Af dem er 15-20 sendt på afspadsering som følge af branden, oplyser Henrik Nyby.