Bekræftet: Harald Nyborg etablerer sig i Nykøbing

NYKØBING:I løbet af 2021 vil Harald Nyborg etablere en ny stor afdeling i erhvervsområdet Aabro Fald i Nykøbing. Købsaftalen er underskrevet, og butikken vil være på ca. 2.700 kvm og give nye arbejdspladser til Mors.

Harald Nyborg ønsker at købe ca. 10.700 kvm. og etablere butik på ca. 2.700 kvm. Kæden vil få god synlighed fra Næssundvej, og området vil desuden blive udbygget med Vester Fald, en ny direkte tilkørsel fra Næssundvej.

Beskæftigelse følger med

En butik i den størrelse har sædvanligvis en medarbejderstab på omkring 10 faste medarbejdere og mellem 10 og 20 unge deltidsmedarbejdere.

- Det er virkelig spændende og et udtryk for, at der er gode udviklings-, erhvervs- og vækstmuligheder på Mors, når en så stor og veletableret koncern kigger i vores retning, siger Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune.

God dialog og hurtig erhvervsservice

Harald Nyborg kontaktede Morsø Kommune en fredag og allerede tirsdagen efter, mødtes parterne og fik afklaret detaljer og lavet grundlaget for en købsaftale.

- Vi har haft en god dialog med Harald Nyborg, som gav udtryk for, at kommunen var meget imødekommende, og at placeringen i erhvervsområdet Aabro Fald passer godt ind i deres langsigtede planer, siger Hans Ejner Bertelsen.

Og han fortsætter:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi kan tilbyde en hurtig og smidig erhvervsservice. Vi har kort fra tanke til handling, og det er jeg sikker på, også har spillet ind i vores gode dialog med Harald Nyborg.

Inden længe flytter Ford, Asgar Skou samt OK tankanlæg og bilvask også ud i området, hvor Jem & Fix, thansen, Jysk, Oil! Tank & Go og Elsø Biler allerede er etableret.

Tæt på Rute 26

Erhvervsområdet Aabro Fald er beliggende i den vestlige del af Nykøbing tæt på hovedvejen Rute 26. Der er gode adgangsforhold for både varetransport og kunder, som vil blive yderligere styrket med den nye tilkørsel fra Næssundvej.