300 lastbiler giver kaos foran Borgen: Det er hul i hovedet

Opdateret lige før klokken 10 med friske citater fra demonstrationens arrangør Benny Nielsen.



KØBENHAVN: Selv er han overrasket over, at han er havnet i rollen som aktivist. Aldrig havde han troet, at han skulle blive arrangør af en demonstration.

Men det blev Benny Nielsen fra Fredsø Vognmandsforretning på Mors. Han er idemand bag den protest, der lige nu udspiller sig foran Christiansborg, hvor hundredevis af lastbiler, vognmænd og chauffører protesterer mod en såkaldt ny km-afgift forbeholdt lastbiler, som regeringen samt Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet står bag.

Selv går Benny Nielsen på scenen klokken 10.30. Nordjyske fangede ham lige inden, mens de sidste lastbiler var ved at trille på plads foran Borgen.

- Det er helt vildt det her. Der er kommet tre gange flere biler, end jeg havde drømt om, siger Benny Nielsen, der anslår at mere end 300 lastbiler er kørt mod København i anledning af demonstrationen.

Alene har han de seneste uger arrangeret alt forud for demonstrationen - lige fra at indhente polititilladelse, at arrangere taler, pølsevogn, deltagere og kolonnekørsel fra Avedøre tirsdag morgen kl. 7.45 mod Christiansborg.

- Kortegen fra Avedøre var 2,5 kilometer lang. Opbakningen er fantastisk, siger Benny Nielsen.

Vreden skyldes en såkaldt ny km-afgift forbeholdt lastbiler - som regeringen - Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne - samt Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet står bag.

Det er svært at overse, hvilken branche, der i dag demonstrerer sin utilfredshed ved Christiansborg. Foto: Bo Lehm

Lovforslaget kommer for at nå klimamålene om nedbringelse af CO2. Vognmændene skal dermed motiveres til at køre mere bæredygtigt i el-lastbiler.

Vognmændene skal betale 1,3 kr. pr. kørt km, men afgiften rammer skævt geografisk. Jo længere transport, jo mere skal hver vognmand betale.

- Det er totalt hul i hovedet. Det har intet med miljø at gøre, siger Benny Nielsen, der tror på, at protesterne kommer til at gøre en forskel.

- Det håber jeg. Ellers får vi en meget lang ferie, siger vognmanden.

Demonstrationen fortsætter til ud på eftermiddagen.