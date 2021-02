Bertha ramte ikke bunden helt

NYKØBING:Det var en overdrivelse at melde ud, at det gode turistskib ”Bertha K” stod på bunden af Nykøbing Havn under den ekstremt lave vandstand først på ugen. Det fik nemlig konsekvenser for ejeren af skibet, rederiet JK Shipping i Faaborg, fortæller skibsreder Jette Kobber.

- Jeg havde Skibstilsynet i røret allerede tirsdag middag med trusler om tilbagehold, hvis ”Bertha-K” så meget som nærmede sig bunden. Jeg forsøgte at sige, at det nok var en journalistisk måde at beskrive den meget lave vandstand på. Men vi måtte hen for at lave pejlinger for at bevise, at der var vand under kølen, siger Jette Kobber.

For der var trods alt langt ned til bunden.

- Vi loddede 2,7 meter vand på det sted i havnen, og Bertha stikker kun 80 centimeter under pontonerne, når der ikke er passagerer ombord. Det meddelte jeg Søfartsstyrelsen. Hvis ikke jeg havde kunnet dokumentere det, skulle vi have haft dykkere nede for fastslå, at bunden ikke havde taget skade. Der gælder skrappe regler for et erhvervsfartøj, siger Jette Kobber.

NORDJYSKE lægger sig fladt ned og beklager den lidt for friske beskrivelse. Nu kan ”Bertha-K” blive liggende uantastet og afvente gunstigere tider.

- Vi håber selvfølgelig, at corona-stituationen udvikler sig sådan, at det bliver muligt at afvikle tursejladserne til sommer. Det krydser Bente og jeg fingre for, siger Jette Kobber med henvisning til turistchef Bente Kristensen.