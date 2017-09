Besked i postkassen: Skaf 65.500 dollars

NYKØBING: "3 millioner kan du/I tjene ved at skaffe 65.500 USD."

Sådan lyder det lokkende i en besked, som Rasmus Andersen, Nørrebro 54 i Nykøbing, mandag fandt i sin postkasse. Altså den fysiske postkasse - ikke mailboksen, hvor den slags beskeder med løfter om hurtige penge, hvis bare man sender sine bankoplysninger eller et mindre beløb, ellers jævnligt dukker op.

Denne besked var printet på et A4-ark, som tilmed var afrevet. Af beskeden fremgik det, at de 65.500 dollars svarer til cirka 410.000 danske kroner.

"Det er til et ærligt projekt", understreges det. Hvis man vil vide mere, kan man sende en mail til en angivet adresse.

- Det ser meget ubehjælpsomt ud, konstaterer Rasmus Andersen, der ringede til Morsø Folkeblad for at advare andre mod det, der udpræget ligner et svindelnummer.

- Jeg så, at min genbo, der er en ældre mand, også var ude at tømme sin postkasse og fandt en lignende seddel. Jeg gik over til ham og sagde, at han skulle kyle den væk, siger Rasmus Andersen.

- Der er sikkert flere, der også har fået sådan en seddel, men jeg kan jo ikke vide, hvor mange, siger han.

Rasmus Andersen har ikke selv anmeldt sagen til politiet.