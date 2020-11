Besøgsforbud på alle Morsø plejecentre

MORS:Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud om, at der udstedes et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang på plejehjem i Morsø Kommune og på Morsø Afklaringscenter.

Det vil stadig være muligt for en udvalgt pårørende at komme på besøg. Derudover gælder forbuddet heller ikke ved kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. Det oplyser Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

Besøgsforbuddet er gældende fra i går, mandag 16. november, og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet 16. december.

Højt smittetryk og minkrelateret smitte

Påbuddet kommer efter, at der den seneste uge er konstateret 83,96 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere – samt at der risiko for minkrelateret smitte.

- Vi har iværksat vores handleplaner og er godt forberedt på at håndtere situationen. Besøgsforbuddet er et nødvendigt tiltag for at beskytte de borgere, som har sværest ved at komme sig, hvis de bliver ramt af Coronavirus, siger Ann Lisbeth Martinussen, centerchef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering i Morsø Kommune.

Konkret betyder det, at beboerne på alle kommunes plejecentre samt Morsø Afklaringscenter ikke længere har mulighed for at få besøg, medmindre at der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer.

Svær situation

- Vi ved godt, at det kan være svært ikke at have muligheden for frit at besøge ens pårørende. Det er hårdt for alle parter. Vores ledere tager nu fat i hver eneste beboer og pårørende, og sammen afklarer de hvem, som er undtaget af forbuddet,og som forsat kan aflægge besøg, siger Ann Lisbeth Martinussen.