Besparelser koster job i folkeskoler

MORS:Det koster afskedigelser på i hvert fald flere af Morsø Kommunes folkeskoler, når en besparelse på i alt 3,5 mio. kr. nu skal realiseres. Denne såkaldte rammebesparelse var en del af det budgetforlig, som i efteråret blev vedtaget af en samlet kommunalbestyrelse.

- Når man skal finde en besparelse på skoleområdet, hvor 90 procent af omkostningerne handler om personale, så er et svært at komme uden om afskedigelser, siger Michael Dahlgaard, chef for skole og dagtilbud i Morsø Kommune.

Han kan ikke sige noget om, hvordan de enkelte skoler blive ramt. Men M. C. Holms skole i Nykøbing må holde for med nedlæggelse af stillinger svarende til fem fuldtidsansatte, bekræfter skoleleder Line Rask Abildgaard.

Hun oplyser, at en del af nednormeringen har kunnet klares ved naturlig afgang, men at det på den anden side ikke har været muligt at undgå fyringer.

Med henvisning til sin tavshedspligt ønsker hun derimod ikke at sige, hvor mange der faktisk har fået en opsigelse - eller "et varsel om opsigelse", som der i første omgang er tale om. Ligeledes vil hun ikke gå ind i, hvilke personalegrupper, der bliver ramt.

M. C. Holms Skole er med knap 300 elever den næststørste af øens folkeskoler. Skolen samler indskolingseleverne fra Nykøbing og en stor del af oplandet - det vil sige fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Der er normalt tre klasser pr. årgang - om det også bliver tilfældet for den nye børnehaveklasse i det kommende skoleår, det tør Line Rask Abildgaard ikke sige.

På den største af folkeskolerne, Dueholmskolen i Nykøbing, skal medarbejderstaben reduceres med tre stillinger, oplyser skoleleder Lars Zedlitz Alberg. Desuden kan der blive tale om, at nogle årsvikariater ikke bliver genbesat.

Dueholmskolen, der er den eneste overbygningsskole i kommunen, har omkring 850 elever og knap 100 medarbejdere. Elevtallet vil formentlig falde med to klasser, svarende til cirka 50 elever i det kommende skoleår.

Øster Jølby Skole går fri

Øster Jølby Skole, den ene af to folkeskoler uden for Nykøbing, skal også bidrage til besparelserne. Men her slipper man for både fyringer og reduktioner i medarbejderstaben på anden måde.

- Vi har fundet andre løsninger, og vi skal ikke af med nogle medarbejdere. Så det er rigtig dejligt, siger skoleleder Elin Hove.

Nordjyske har også været i kontakt med Sydmors Skole, men her ønsker skoleleder Keld Rønager ikke at oplyse noget om, hvilke konsekvenser besparelserne får for denne skole.