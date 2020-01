Bidt af brandbiler: Claus Sejer har fritidsjob som stationsleder

Claus Sejer Pedersen har som ny leder af brandstationen i Nykøbing blandt andet fået gennemført, at der er lavet bedre bade- og omklædningsfaciliteter for deltidsbrandmændene. Bag ham ses hallen med ambulancen, som er hans arbejdsplads, når han passer sit fuldtidsjob som ambulancebehandler, og brandbilerne, der oprindeligt var det, der tændte drengedrømmen om et arbejdsliv hos Falck. Foto: Bo Lehm