Bil endte på mark efter sammenstød med bus

SINDBJERG:Det gik galt, da en bus med passagerer og en passagerbil tirsdag eftermiddag skulle passere hinanden i et sving.

Uheldet skete på Tornhøj kort før klokken 15.

De to modkørende, når at vige for hinanden, men ikke nok, så personbilen skraber hen af bussens side og kører herefter af vejen og ender på en mark.

- Det lød i første omgang alvorligt, men det har vist sig ikke at være helt så slemt. Alle personer kunne selv gå ud af køretøjerne, fortæller Andreas Bang Andersen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Føreren af personbilen er dog blevet sendt til tjek på skadestuen i Aalborg med en helikopter.

- Der skulle ikke være nogen tilskadekomne i bussen, fortæller Andreas Bang Andersen.