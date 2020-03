Bila får norsk ordre til lakseindustrien

TØDSØ:Danmark er lukket for corona, men åben for business. Hos landets største automationshus Bila A/S i Morsø Food Park ved Tødsø arbejder medarbejderne på højtryk. Virksomheden har netop landet en kæmpeordre til den norske lakseindustri.

Bila skal automatisere sortering, pakning og palletering for en af verdens allerstørste lakseproducenter med en årlig produktionsvolumen på mere end 150.000 tons laks.

Ordre til ø i Finmark

SalMar vil bygge en ny fabrik, InnovaNor, på øen Senja i det nordligste Norge. Den skal sætte nye standarder for innovative og effektive løsninger i lakseindustrien. Bila bidrager med et innovativt sorterings- og pakkeanlæg, der skal håndtere tusindvis af ton laks.

- Vi er stolte af, at SalMar valgte os som samarbejdspartner til den nye, ambitiøse InnovaNor fabrik. SalMar er frontløber i branchen, når det omhandler produktivitet og effektivitet. De løfter det hele op på et nyt niveau og sætter standarden for fremtiden i laksebranchen, siger Jesper Højmark Pedersen, market unit manager hos Bila.

Palletering

SalMars nye fabrik forventes at blive en af verdens mest effektive laksefabrikker, hvortil Bila som samarbejdspartner i projektet skal levere en innovativ, fuldautomatiseret palleteringsløsning, der omfatter håndteringen og pakningen af laksekasser. Fabrikken forventes at stå klar til drift i midten af 2021.

Den banebrydende løsning blev første gang implementeret af Bila hos en kunde i 2019, også i laksebranchen.