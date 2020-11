Bila oplever vækst under coronaen

TØDSØ:Bila-koncernen er her under pandemien lykkedes med at sælge robotter og automation til mange virksomheder, der slet ikke før har handlet med Danmarks største automationshus. Bilas sælgere lander ordrer til fremstillingsindustrien i hele Europa, og 50 procent af leverancerne går nu til nye kunder. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Robotter har fået en del mere at lave under coronapandemien. Situationen har således markant øget interessen for at optimere produktion og processer på danske arbejdspladser. Denne interesse kan mærkes hos automationshuset Bila med ni afdelinger i Danmark over 400 ansatte, hvoraf halvdelen arbejder i hovedafdelingen i Morsø Food Park i Tødsø. Ordrerne kommer både fra ind- og udland, ikke mindst fra fødevareindustrien, der investerer ambitiøst i automatisering.

Blandt ordrerne kan nævnes, at Bila skal levere løsninger til logistik- og pakkeriautomation til to forskellige fødevareproducenter i England, Bennet Potatoes og Robert Mcbride. Desuden robotter til en kyllingeproducent i Holland, og endnu mere automation af laksebearbejdning til Salmar i Norge, palletering af oste i Estland samt af brød og sække med gelatine i den svenske fremstillingsindustri.

Men også fra andre brancher end fødevareindustrien pibler det ind med ordrer, eksempelvis fra producenter af metal, medicoudstyr, dyrefoder og beklædning. I 2020 har Bila også generelt styrket sin position i automationsindustrien gennem flere strategiske opkøb.