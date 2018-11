Bila vil fordoble vækst på tre år

NYKØBING: Bilas planer om at fordoble væksten på tre år er kommet et skridt nærmere med vækstprisen EY Entrepreneur Of The Year i region Nordjylland. For Bilas tre-årige vækstplan frem til 2021 indebærer et mål om 100 procent vækst og mindst en milliard kr. i koncernomsætning.

- Vi er i dag mere end 350 medarbejdere rundt i hele Danmark, og for godt et år siden var vi knap 250. Samtidig er omsætningen er vokset med 60% siden sidste år”, siger Jan Bisgaard Sørensen, adm. direktør hos Bila.

Ved prisuddelingen lagde juryen vægt på, at BILA er med til at drive den udvikling, som betyder, at Danmark er blevet et foregangsland, når det gælder optimering af produktion og automatiseringsløsninger ved hjælp af industrirobotter.

- Al det hårde arbejde kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre uden alle mine medarbejdere. Jeg er nok ret dårlig til at få sagt det til mine medarbejdere i det daglige, men jeg ved, at de lægger en kæmpe indsats i deres arbejde hver eneste dag. Vi har en særlig BILA-ånd med en enorm vindermentalitet, hvor vi bliver ved og ved, selv når det bliver træls, og det er jeg dem sindssygt taknemmelige for, uddyber Jan Bisgaard Sørensen.