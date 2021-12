Bilist pløjede gennem rundkørsel og ramte bøgetræer

NYKØBING:En 25-årig kvindelig bilist mistede søndag aften herredømmet over sin bil, og i stedet for at komme korrekt gennem en rundkørsel så pløjede hun nærmest gennem rundkørslen, før bilen stoppede.

Uheldet skete ved 17.20-tiden i rundkørslen Elsøvej-Limfjordsvej i Nykøbing Mors.

- Der er tale om et solouheld. Kvindens bil ramte noget bøgehæk og nogle mindre træer, som var plantet inde midt i rundkørslen, men der er ikke tale om alvorlig tilskadekomst, lyder det fra vagtchef Jesper Brøndum, Midt- og Vestjyllands Politi.

Han har endnu ikke yderligere detaljer om uheldet og ej heller oplysninger om årsagen til uheldet.