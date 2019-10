Solouheld på Mors: Bilist rullede rundt på Nordmorsvej

FLADE:Lidt før klokken otte fredag morgen skete der et dramatisk solouheld på Nordmorsvej ved Flade. En mindre personbil af mærket Suzuki Ignis ført af en kvinde i 40’erne, var på vej mod øst, da bilen af uvisse årsager kom over i modsatte vejbane.

- Det skete ud for afkørslen til Stensagervej, der fører ind til Flade. Bilen pløjede et par vejskilte ned, slog nogle kolbøtter og endte 30 meter inde på marken. Da vi nåede frem, hjalp vi ambulancefolkene med at få kvinden ud af bilen og op i den tilkaldte helikopter, siger indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Beredskab i Morsø Kommune.

Bilen blev totalskadet, men kvinden slap for synlige kvæstelser.

- Som vi umiddelbart kunne se, og efter hvad vi fik at vide af ambulancefolkene var bilisten sluppet meget heldigt fra uheldet. Årsagen kan have været et ildebefindende, siger Mogens Hansen.

Kvinden blev fløjet til Aalborg Universitetshospital.