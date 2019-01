Bilist sigtet for vold efter uenighed om hastighed

NYKØBING: En 43-årig morsingbo sigtes for vold, efter han onsdag kl. 16.15 efter en diskussion skubbede en 31-årig mand ind i nogle cykler, så han derved slog sit ene ben og fik ødelagt sine bukser.

Episoden foregik ved den 31-åriges bopæl på Møllevænget. Her bemærkede han, at den 43-årige kom kørende med lidt for høj fart på det blinde vænge.

Da den 43-årige efterfølgende vendte bilen for at køre tilbage, pegede den 31-årige ad ham, hvorefter bilisten steg ud af sin bil.