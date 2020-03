Bilist stak af fra uheld i Nykøbing

NYKØBING:Ved 20-tiden onsdag skete der et sammenstød i krydset Limfjordsvej-Nørrebro i Nykøbing.

En 18-årig kvinde ville for grønt køre lige over Limfjordsvej i østlig retning. Hun kørte med dæmpet fart, 30-50 kilometer i timen, ud i krydset. Her blev hendes bil ramt af en modkørende, der overtrådte sin vigepligt og svingede ind foran kvinden, der i en undvigemanøvre påkørte en lysmast.

Den anden bil, der beskrives som mørk, flygtede fra stedet. Kvindens 53-årige mor, der var passager, brækkede muligvis sin ankel ved uheldet.

Påkørslen medførte, at lyssignalet i krydset var ude af drift i flere timer. Politiet sendte teknikere til stedet for at udbedre fejlen.